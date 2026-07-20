В Подмосковье раскрыли данные по преступлениям при реализации нацпроектов

20 июля 2026, 14:27

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За первые шесть месяцев текущего года в Московской области выявили 53 преступления при реализации национальных проектов. Общий ущерб составил более 18 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности.





В ведомстве отметили, что по сравнению с аналогичным периодом минувшего года число преступлений заметно снизилось.





«За первые два квартала 2025 года выявили 62 преступления против 53 в этом. Кроме того, в прошлом году к уголовной ответственности привлекли десять человек, а в этом — уже 17», — говорится в сообщении.