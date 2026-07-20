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В Подмосковье раскрыли данные по преступлениям при реализации нацпроектов

оригинал Фото: istockphoto.com/Jordisk

За первые шесть месяцев текущего года в Московской области выявили 53 преступления при реализации национальных проектов. Общий ущерб составил более 18 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности.



В ведомстве отметили, что по сравнению с аналогичным периодом минувшего года число преступлений заметно снизилось.

«За первые два квартала 2025 года выявили 62 преступления против 53 в этом. Кроме того, в прошлом году к уголовной ответственности привлекли десять человек, а в этом — уже 17», — говорится в сообщении.
92,6% преступлений в сфере нацпроектов связаны с мошенничеством, 5,6% — с получением взяток и 1,8% — со злоупотреблением должностными полномочиями.
Лев Каштанов

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