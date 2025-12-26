На реконструированной улице Гагарина в Лобне открыли рабочее движение

26 декабря 2025, 13:01

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Рабочее движение запустили на полуторакилометровом участке реконструированной улицы Гагарина в Лобне. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Реконструкцию начали по втором квартале текущего года. Теперь улица превратилась в современную двухполосную дорогу с прямым выездом на Северный обход Лобни.





«Благодаря проведённым работам грузовики смогут ездить через Северный обход, минуя Батарейную улицу и Букинское шоссе. Обновлённая дорога позволит перераспределить транспортные потоки и вывести за пределы жилой застройки транзитный грузовой транспорт», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.