На реконструированной улице Гагарина в Лобне открыли рабочее движение
Рабочее движение запустили на полуторакилометровом участке реконструированной улицы Гагарина в Лобне. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Реконструкцию начали по втором квартале текущего года. Теперь улица превратилась в современную двухполосную дорогу с прямым выездом на Северный обход Лобни.
«Благодаря проведённым работам грузовики смогут ездить через Северный обход, минуя Батарейную улицу и Букинское шоссе. Обновлённая дорога позволит перераспределить транспортные потоки и вывести за пределы жилой застройки транзитный грузовой транспорт», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.На участке установили наружное освещение и ливневую канализацию, регулирующие проезд знаки и прочие элементы организации движения. Вдоль всей дороги обустроили тротуары.