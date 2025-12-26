В уборке дорог от снега и льда в Подольске задействовали более 50 спецмашин

26 декабря 2025, 11:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Усиленный режим работы ввели для коммунальных служб городского округа Подольск в связи с сильным снегопадом. В уборке территорий от снега и противогололедной обработке используется свыше 50 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Подробности рассказал глава округа Григорий Артамонов.





«В уборке региональных и муниципальных дорог, а также общественных территорий участвуют около 400 специалистов и более 50 единиц техники. Приоритетное внимание уделяется при этом социальным объектам — детским садам, школам, больницам и другим учреждениям», — сказал Артамонов.