В уборке дорог от снега и льда в Подольске задействовали более 50 спецмашин
Усиленный режим работы ввели для коммунальных служб городского округа Подольск в связи с сильным снегопадом. В уборке территорий от снега и противогололедной обработке используется свыше 50 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Подробности рассказал глава округа Григорий Артамонов.
«В уборке региональных и муниципальных дорог, а также общественных территорий участвуют около 400 специалистов и более 50 единиц техники. Приоритетное внимание уделяется при этом социальным объектам — детским садам, школам, больницам и другим учреждениям», — сказал Артамонов.Он также попросил жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Всего в муниципалитете к работе в зимний период подготовлены до 300 снегоуборочных машин. Сообщения об уборке дорог жители могут оставлять по телефону: +7-495-663-99-99.