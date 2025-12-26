Загруженность дорог в Подмосковье утром 26 декабря составила пять баллов

26 декабря 2025, 10:44

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 26 декабря, составляет пять баллов по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Пробки наблюдаются на 11 вылетных магистралях.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Варшавское, Каширское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.