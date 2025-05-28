В парках Подмосковья детям раздадут 100 тысяч порций мороженого
100 тысяч стаканчиков мороженого бесплатно раздадут маленьким посетителям подмосковных парков 1 июня — в День защиты детей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Мы проводим такую акцию ежегодно, устраиваем для детей настоящий праздник. 100 тысяч стаканчиков брендированного бесплатного мороженого будут подарены детям в парках Подмосковья», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Праздничная акция будет проводиться в 69 подмосковных парках, она начнётся ровно в полдень.
Кроме того, в честь Дня защиты детей в парках организуют специальную развлекательную программу с разнообразными конкурсами, эстафетами, танцами, песнями и прочими активностями.