В 2025 году в Московской области установят 80 дизельных генераторов для медучреждений

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
Надежное электроснабжение медицинских учреждений играет важнейшую роль в их функционировании, поскольку от него напрямую зависят жизни пациентов. В 2025 году в подмосковных больницах установят 80 дизельных генераторов, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«80 дизельных генераторных станций нового поколения планируется установить в Московской области в текущем году», — говорится в сообщении.
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Дайана Хусинова