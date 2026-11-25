25 ноября 2026, 17:47

Фото: ДК «Сатурн»

В КДЦ «Гжельский» состоялся V Открытый фестиваль-конкурс эстрадной песни «Песня остаётся с человеком». На нём успешно выступили вокалисты ДК «Сатурн», рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.