Вокалисты ДК «Сатурн» стали лауреатами конкурса «Песня остаётся с человеком»
В КДЦ «Гжельский» состоялся V Открытый фестиваль-конкурс эстрадной песни «Песня остаётся с человеком». На нём успешно выступили вокалисты ДК «Сатурн», рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Так, лауреатами I степени стали дуэт «Малина» из Народного коллектива «Вокальная студия», а также участница коллектива «Аллегро» Агата Штейнгарт. Дипломы лауреатов II и III степеней получили участники коллективов «Аллегро» и «Вокальная студия».
Выступления оценивало профессиональное жюри. В его состав вошли суперфиналистка проекта «Голос-13» на Первом канале Валентина Яньшина, заслуженный артист России, солист шоу-группы «Доктор Ватсон» Тимур Миронов, актриса музыкального театра, певица и лауреат премии «ТЭФИ» за сериал «Возвращение Мухтара» Алла Ковнир.
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