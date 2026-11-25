В Подмосковье в октябре появилось более 1500 камер «Безопасного региона»
На территории Подмосковья в октябре установили 1518 видеокамер программы «Безопасный регион». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Камеры обеспечивают дополнительные меры защиты жителей. Они размещены в общественных местах, на социальных объектах, в подъездах многоквартирных домов. Места размещения определяют межведомственные рабочие группы, действующие в каждом округе.
«Видеозаписи становятся незаменимым инструментом для расследования преступлений и разбора спорных ситуаций. Это способствует повышению уровня защищённости граждан и созданию более комфортной и безопасной городской среды на территории региона», – отметил руководитель ГУРБ Московской области в ранге министра Кирилл Карасёв.Больше всего камер за прошедший месяц установили в Одинцовском и Богородском городских округах, в Волоколамском муниципальном округе, в городских округах Пушкинский, Балашиха, Коломна, Королёв, Солнечногорск и Долгопрудный.
К системе «Безопасный регион» в Подмосковье подключено 178 200 камер. Согласно статистике ГУРБ, в октябре благодаря системе видеонаблюдения в регионе удалось раскрыть 276 преступлений и составить 269 протоколов за административные правонарушения.