25 ноября 2026, 17:33

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

На территории Подмосковья в октябре установили 1518 видеокамер программы «Безопасный регион». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.





Камеры обеспечивают дополнительные меры защиты жителей. Они размещены в общественных местах, на социальных объектах, в подъездах многоквартирных домов. Места размещения определяют межведомственные рабочие группы, действующие в каждом округе.

«Видеозаписи становятся незаменимым инструментом для расследования преступлений и разбора спорных ситуаций. Это способствует повышению уровня защищённости граждан и созданию более комфортной и безопасной городской среды на территории региона», – отметил руководитель ГУРБ Московской области в ранге министра Кирилл Карасёв.