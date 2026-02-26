В Подмосковье состоится плановая проверка системы оповещения населения

26 февраля 2026, 10:52

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Московской области в начале марта пройдет плановая комплексная проверка региональной системы оповещения населения. Она затронет теле- и радиовещание, а также предусматривает запуск электросирен и передачу служебной информации. Соответствующие мероприятия запланированы на основании действующих нормативных документов и утвержденного графика на 2026 год.





Комплексная проверка готовности системы оповещения Московской области (КПГ) состоится 4 марта 2026 года. В рамках мероприятия предусмотрен запуск электросирен и передача речевых сообщений по сетям телерадиовещания.



В рамках проверки будут включены электросирены с подачей сигнала гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».



Кроме того, в 10:43 по телевидению и радио выйдет информационное сообщение следующего содержания:





«ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ! ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!».