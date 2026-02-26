В Подмосковье состоится плановая проверка системы оповещения населения
В Московской области в начале марта пройдет плановая комплексная проверка региональной системы оповещения населения. Она затронет теле- и радиовещание, а также предусматривает запуск электросирен и передачу служебной информации. Соответствующие мероприятия запланированы на основании действующих нормативных документов и утвержденного графика на 2026 год.
Комплексная проверка готовности системы оповещения Московской области (КПГ) состоится 4 марта 2026 года. В рамках мероприятия предусмотрен запуск электросирен и передача речевых сообщений по сетям телерадиовещания.
В рамках проверки будут включены электросирены с подачей сигнала гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».
Кроме того, в 10:43 по телевидению и радио выйдет информационное сообщение следующего содержания:
«ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ! ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!».
Информация о проведении проверки также будет направлена через мобильные приложения Системы-112 Московская область – «112 МО», а также через официальное приложение МЧС России.
По сигналу сирены «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» жителям необходимо включить теле- и радиоприемники для прослушивания официального сообщения. Трансляция будет осуществляться на федеральных телеканалах: Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, Пятый канал, Россия К, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр, а также на радиостанциях: Вести ФМ, Маяк и Радио России. Дополнительно информация будет размещена на региональном телеканале «360 Новости».
Жителям рекомендуется заранее установить на мобильные устройства приложения «МЧС России» и «112 МО» для своевременного получения официальных уведомлений.