В Волоколамске обновили два старых многоквартирных дома
В Волоколамске в доме №30 по улице 50 лет Октября и доме №6 по улице Горвал завершили ремонт. Работы затронули фасады, подъезд и элементы зданий, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Дом на улице 50 лет Октября построили в 1954 году. Это небольшое двухэтажное здание с одним подъездом и восемью квартирами. Там обновили фасад. Здание стало выглядеть более аккуратно и современно. Сейчас работы продолжаются. В подъезде планируют покрасить входную дверь и заменить окно.
«Это пример уютного двухэтажного строения. Мы знаем, как жители любят свой дом и его расположение, поэтому стремимся создать комфортные условия для проживания», – отметила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.
Дом №6 на улице Горвал тоже заметно преобразился. Там отремонтировали подъезд, установили современные почтовые ящики, обновили и покрасили фасад. Помимо этого, в здании привели в порядок цоколь и заменили старое окно на пластиковое. Как отметили жильцы, после ремонта дом стал более аккуратным, светлым и ухоженным.