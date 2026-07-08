В Волоколамске обновили два старых многоквартирных дома

08 июля 2026, 14:14

Фото: пресс-служба Волоколамского м. у.

В Волоколамске в доме №30 по улице 50 лет Октября и доме №6 по улице Горвал завершили ремонт. Работы затронули фасады, подъезд и элементы зданий, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Дом на улице 50 лет Октября построили в 1954 году. Это небольшое двухэтажное здание с одним подъездом и восемью квартирами. Там обновили фасад. Здание стало выглядеть более аккуратно и современно. Сейчас работы продолжаются. В подъезде планируют покрасить входную дверь и заменить окно.

«Это пример уютного двухэтажного строения. Мы знаем, как жители любят свой дом и его расположение, поэтому стремимся создать комфортные условия для проживания», – отметила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.