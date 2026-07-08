Ремонт лицея-интерната в солнечногорском посёлке Радумля завершат к сентябрю

08 июля 2026, 13:28

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание лицея-интерната, расположенное в посёлке Радумля округа Солнечногорск, капитально ремонтируют. Завершить работы планируют к началу учебного года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Ремонт проводится в рамках региональной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры. В настоящее время работы выполнены на 75%.





«На объекте закончен демонтаж, продолжается обновление кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций, отделка помещений и благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.