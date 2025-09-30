Щёлковский Дворец Культуры стал участником проекта «Открытый ДК»
Центральный Дворец Культуры Щёлкова открыл новый сезон и значительно преобразился. Теперь это не просто место встреч и творчества, а современное пространство, где комфорт сочетается с эстетикой и вниманием к каждому посетителю, отметили в Администрации городского округа Щёлково.
Сотрудников легко узнать по стильной единой форме. На каждом этаже разместили красивые и понятные карты навигации, информационные стенды и станции зарядки мобильных устройств. Возле лестничных площадок установили кулеры с питьевой водой, а выпить кофе можно в уютном кафе.
ЦДК стал участником проекта «Открытый ДК», который позволяет жителям бронировать помещения и создавать собственные творческие проекты, используя ресурсы и оборудование дворца культуры.
«Впереди много изменений, и наша команда уверена — они к лучшему. Наша цель — сделать культурное пространство максимально современным, удобным и привлекательным», — поделились сотрудники ЦДК.