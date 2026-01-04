На Рождественской выставке в Луховицах представили работы около 30 художников
115 работ авторства около 30 художников вошли в экспозицию Рождественской выставки, развёрнутой в Луховицком историко-художественном музее. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
На выставке представлены картины как подмосковных художников, так и представителей Оренбурга, Углича, Архангельска и Болгарии.
Рождественские выставки в Луховицах являются давней традицией: они проводятся с 2000 года. Все работы на них посвящены русской зиме и Рождеству.
«В экспозиции представлены такие жанры, как живопись, графика и декоративно-прикладное творчество», — рассказала заведующая выставочным залом Луховицкого историко-художественного музея Елена Киняева.Выставка будет работать до 30 января. В период новогодних праздников она открыта 4 и 5 января с 9 утра до 14:00. Возрастное ограничение — 6+.