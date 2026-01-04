Достижения.рф

На Рождественской выставке в Луховицах представили работы около 30 художников

115 работ авторства около 30 художников вошли в экспозицию Рождественской выставки, развёрнутой в Луховицком историко-художественном музее. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.



На выставке представлены картины как подмосковных художников, так и представителей Оренбурга, Углича, Архангельска и Болгарии.

Рождественские выставки в Луховицах являются давней традицией: они проводятся с 2000 года. Все работы на них посвящены русской зиме и Рождеству.

«В экспозиции представлены такие жанры, как живопись, графика и декоративно-прикладное творчество», — рассказала заведующая выставочным залом Луховицкого историко-художественного музея Елена Киняева.
Выставка будет работать до 30 января. В период новогодних праздников она открыта 4 и 5 января с 9 утра до 14:00. Возрастное ограничение — 6+.
Лев Каштанов

