На Рождественской выставке в Луховицах представили работы около 30 художников

04 января 2026, 13:14

оригинал Фото: пресс-служба администрации м.о. Луховицы

115 работ авторства около 30 художников вошли в экспозицию Рождественской выставки, развёрнутой в Луховицком историко-художественном музее. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





На выставке представлены картины как подмосковных художников, так и представителей Оренбурга, Углича, Архангельска и Болгарии.



Рождественские выставки в Луховицах являются давней традицией: они проводятся с 2000 года. Все работы на них посвящены русской зиме и Рождеству.





«В экспозиции представлены такие жанры, как живопись, графика и декоративно-прикладное творчество», — рассказала заведующая выставочным залом Луховицкого историко-художественного музея Елена Киняева.