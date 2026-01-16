Около 560 школьников Пушкинского округа прошли на региональный этап олимпиады
На региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 2025/26 учебного года прошли 559 ребят из Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Больше всего представителей округа попробует свои силы в обществознании и географии — 57 человек. На втором месте по популярности оказалась физкультура: её выбрали 49 человек, а замыкает топ-3 история: в этой дисциплине Пушкинский будут представлять 44 школьника.
«Желаем всем ребятам вдохновения, удачи, и ярких побед! Пусть этот этап откроет вам двери к новым достижениям и успехам», — напутствовали учеников методисты и учителя.Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников начался 12 января и продлится до 28 февраля.