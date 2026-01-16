В библиотеке Ивантеевки устроили концерт клуба авторской песни
Музыкально-литературная программа «Старый Новый год» клуба авторской песни «Гриль-Бард» состоялась в Центральной городской библиотеке имени И.Ф. Горбунова в Ивантеевке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.
Для зрителей прозвучали классические новогодние мелодии и авторские композиции.
«Среди зрителей были члены местного отделения клуба «Активное долголетие». Они с удовольствием подпевали музыкантам. А руководитель клуба Борис Подберезин поздравил всех с минувшими праздниками», — говорится в сообщении.Клуб авторской песни «Гриль-Бард» существует уже более 25 лет, в его репертуар входят как произведения классиков бардовской песни, включая Владимира Высоцкого и Булата Окуджаву, так и песни самих участников клуба.