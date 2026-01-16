Власти Пушкинского округа провели встречу с жителями села Ельдигино
Встречу, посвящённую решению актуальных вопросов в сфере ЖКХ и развития территории, провела уполномоченная главы Пушкинского округа Людмила Гастило с жителями села Ельдигино. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участниками мероприятия стали также представители управляющей компании «Проект».
«Основной темой встречи стала очистка подвала в доме №26 и ремонт кровли в доме №27. Дезинфекцию подвала проведут в течение трех дней. А проблему с кровлей будут решать через общее собрание собственников: жильцы должны договориться о техническом обследовании здания. Тогда можно будет перенести сроки капремонта крыши», — отмечается в сообщении.Участникам встречи также рассказали, что в селе скоро откроют сетевой магазин, а также пообещали рассмотреть вопрос об обустройстве автобусной остановки у Алешинского кладбища и ремонта моста в Тишкове.