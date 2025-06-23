В подмосковном Ожерелье прошел рок-фестиваль «Пеликан»

23 июня 2025, 11:49

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Город Ожерелье стал центром рок-культуры Южного Подмосковья — здесь прошёл музыкальный фестиваль «Пеликан», объединивший авторскую песню и живой звук в энергичное шоу с участием молодых и известных рок-групп, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.