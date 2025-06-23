В подмосковном Ожерелье прошел рок-фестиваль «Пеликан»
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Город Ожерелье стал центром рок-культуры Южного Подмосковья — здесь прошёл музыкальный фестиваль «Пеликан», объединивший авторскую песню и живой звук в энергичное шоу с участием молодых и известных рок-групп, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
На сцене прозвучали композиции в самых разных жанрах. Музыкальный марафон открыли ступинские коллективы «Признаки потепления» и «Поколение Питера Пэна», которые представили премьерные композиции.
Группа «CASTAWAY ANGELS» исполнила хиты «Я остаюсь» и «Зараза», а также презентовала новый трек «Письма». Альтернативный рок с интеллектуальной подачей предложила тульская группа «КПД».
Земляки из «ALASKA 24» представили ностальгичный инди-рок, а коллектив «CANDY’S» выступил с программой в духе эпатажного панк-рока.
Лиричную и мелодичную сторону рока показала местная группа «ТКАНИ», выступившая в жанре софт-рок. Кульминацией фестиваля стало выступление легендарного коллектива «Чёрный обелиск», который зарядил публику классическим звучанием и атмосферой рок-культуры.
Фестиваль «Пеликан» прошёл в символичный день — в день рождения Виктора Цоя, что стало особенно значимым для гостей мероприятия. Зрительница из Домодедово Алиса отметила, что фестиваль показал, что рок жив, пока звучат гитары и собираются настоящие музыканты.
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