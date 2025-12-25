На сайте Мособлгаза вывесили расписание проверок газового оборудования на год

25 декабря 2025, 18:24

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

График технического обслуживания газового оборудования в Московской области на 2026 год опубликовали на сайте Мособлгаза. Об этом сообщает пресс-служба компании.





Плановое техобслуживание газовых приборов проводится раз в год. И крайне важно не препятствовать ему и предоставить специалистам доступ в помещение.





«В рамках техобслуживания слесари проверяют, в каком состоянии находится оборудование, чистят и регулируют его, устраняют неисправности и тестируют систему на безопасность и герметичность», — говорится в сообщении.