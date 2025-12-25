На сайте Мособлгаза вывесили расписание проверок газового оборудования на год
График технического обслуживания газового оборудования в Московской области на 2026 год опубликовали на сайте Мособлгаза. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Плановое техобслуживание газовых приборов проводится раз в год. И крайне важно не препятствовать ему и предоставить специалистам доступ в помещение.
«В рамках техобслуживания слесари проверяют, в каком состоянии находится оборудование, чистят и регулируют его, устраняют неисправности и тестируют систему на безопасность и герметичность», — говорится в сообщении.Кроме того, сотрудники Мособлгаза обучают жителей правильному обращению с газовыми приборами.
В компании отметили, что в текущем году техобслуживание провели в 380 тысячах частных домов Московской области и в 1,9 млн квартир.