Достижения.рф

На сайте Мособлгаза вывесили расписание проверок газового оборудования на год

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

График технического обслуживания газового оборудования в Московской области на 2026 год опубликовали на сайте Мособлгаза. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Плановое техобслуживание газовых приборов проводится раз в год. И крайне важно не препятствовать ему и предоставить специалистам доступ в помещение.

«В рамках техобслуживания слесари проверяют, в каком состоянии находится оборудование, чистят и регулируют его, устраняют неисправности и тестируют систему на безопасность и герметичность», — говорится в сообщении.
Кроме того, сотрудники Мособлгаза обучают жителей правильному обращению с газовыми приборами.

В компании отметили, что в текущем году техобслуживание провели в 380 тысячах частных домов Московской области и в 1,9 млн квартир.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0