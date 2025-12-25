Подмосковная компания удвоила выпуск капсул от астмы за счёт нового оборудования
Фармацевтическая компания «ПСК Фарма» модернизировала участок по производству капсул с порошком для ингаляций на своём заводе полного цикла в особой экономической зоне «Дубна». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Участок выпускает микродозированные препараты для лечения хронических заболеваний дыхательных путей.
«До модернизации мощность линии составляла порядка 80 000 капсул в час. После установки дополнительного современного оборудования компания удвоила производительность. Помимо капсульной линии, закуплены новые таблеточные линии и аналитическое оборудование. Инвестиции в модернизацию производства превысили миллиард рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Особенность производства – работа с микроскопическими, точно выверенными дозами действующих веществ. Это требует использования высокотехнологичного оборудования и соблюдения строгих стандартов качества.
«Заболеваемость бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью лёгких продолжает расти. Наша ключевая задача – гарантировать, что каждый пациент получит доступ к эффективной терапии отечественного производства. Ввод новых мощностей позволит не только полностью покрывать текущие потребности рынка уже сейчас, но и иметь дополнительный резерв производительности», – пояснила гендиректор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.Выпускаемые на обновлённой линии капсулы предназначены для ингаляторов и используются в лечении таких социально значимых заболеваний, как бронхиальная астма и ХОБЛ.