Подмосковная компания удвоила выпуск капсул от астмы за счёт нового оборудования

25 декабря 2025, 18:02

оригинал Фото: «ПСК Фарма»

Фармацевтическая компания «ПСК Фарма» модернизировала участок по производству капсул с порошком для ингаляций на своём заводе полного цикла в особой экономической зоне «Дубна». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Участок выпускает микродозированные препараты для лечения хронических заболеваний дыхательных путей.

«До модернизации мощность линии составляла порядка 80 000 капсул в час. После установки дополнительного современного оборудования компания удвоила производительность. Помимо капсульной линии, закуплены новые таблеточные линии и аналитическое оборудование. Инвестиции в модернизацию производства превысили миллиард рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.



«Заболеваемость бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью лёгких продолжает расти. Наша ключевая задача – гарантировать, что каждый пациент получит доступ к эффективной терапии отечественного производства. Ввод новых мощностей позволит не только полностью покрывать текущие потребности рынка уже сейчас, но и иметь дополнительный резерв производительности», – пояснила гендиректор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.