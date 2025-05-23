На сайте «Мособлгаза» запущен ИИ-ассистент для онлайн-консультаций

Фото: Министерство энергетики Московской области
На сайте mosoblgaz.ru появился виртуальный ассистент на базе искусственного интеллекта, созданный для удобства пользователей. Новый онлайн-помощник консультирует по вопросам оплаты газа, передачи показаний счетчиков, поверки оборудования, подключения и технического обслуживания, сообщает Министерство энергетики Московской области.
Подмосковные перинатальные центры получат ещё почти 700 единиц оборудования
Дополнительную регистрацию на забег «Зарайский бизон» откроют 1 июня
За три месяца в Подмосковье вынесли около 300 постановлений с помощью ИИ
Дайана Хусинова