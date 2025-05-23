За три месяца в Подмосковье вынесли около 300 постановлений с помощью ИИ

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области активно использует современные технологии в инспектировании дворов и общественных территорий.
Читайте также:
Мострансавто напомнило правила перевозки домашних животных в автобусах компании
С начала года в Подмосковье неонатальный скрининг прошли почти 25 тыс. малышей
Школьников Московской области приглашают на бесплатные ИТ-курсы «Код будущего»
Дайана Хусинова