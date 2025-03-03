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Главная / Новости / Подмосковье/ На сайте телеканала «360» запустили необычный «подарочный» сервис к 8 Марта

На сайте телеканала «360» запустили необычный «подарочный» сервис к 8 Марта

Фото: istockphoto.com/Evheniia Vasylenko

Фото: istockphoto.com/Evheniia Vasylenko

Сервис «Прямой намёк», позволяющий в необычной форме донести до мужчины, что именно хочет получить в подарок на 8 Марта его женщина, запустили на сайте 360.ru, сообщает пресс-служба телеканала.
«Сервис «Прямой намёк» — это возможность оригинально объяснить мужчине, что именно вы хотите получить от него на 8 Марта: новый фен, смарт-часы или, например, косметику любимых брендов», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы воспользоваться сервисом «Прямой намёк», достаточно зайти на страницу сервиса на сайте 360.ru, выбрать имена получательницы и дарителя, а также желанный подарок. Сервис сгенерирует видеоролик, в котором ведущая новостей напрямую обратится к мужчине и скажет, какой подарок хочет его женщина.

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#8 марта
#подарок
#искусственный интеллект
В Подмосковье с начала года выявили 330 нарушений лесного законодательства
03 марта 2025, 13:22

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

330 нарушений лесного законодательства выявили в Московской области за первые два месяца 2025 года сотрудники лесной охраны, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Топ-3 нарушений составило самовольное занятие лесных участков — 63 случая, нарушение правил санитарной безопасности в лесах — 77 случаев и нарушение правил пожарной безопасности в лесах — 37 случаев», — отмечается в сообщении.
Рейды лесной охраны проводятся регулярно по заранее утверждённым маршрутам. Эти маршруты проложены по местам, где чаще нарушают нормы закона: рядом с населёнными пунктами, дачными посёлками, а также с местами, где проводятся работы по охране и воспроизводству леса. Нарушители несут административную и уголовную ответственность — в соответствии с российским законодательством.

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#подмосковье
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Подмосковные синхронистки завоевали бронзу первенства России
03 марта 2025, 12:27

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области поднялась на третью ступень пьедестала почёта на первенстве России по синхронному плаванию в дисциплине «комби», сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«За команду Московской области выступали: Софья Бабиченко, Анна Люосева, Кристина Бохонко, Виктория Комур, Мария Боярская, Вероника Ткаченко, Анастасия Скрипник, Диана Воробьева, Юлия Попова, Елизавета Игнатенко, София Любимова и Дарья Кожевникова», — отмечается в сообщении.
Первенство России по синхронному плаванию проходило с 24 февраля по 2 марта в подмосковном Чехове — на площадке Дворца спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова. Медали разыгрывались в дисциплинах «комби», «группа», «дуэт-смешанный», «дуэт». «соло» и «фигуры».

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В Подмосковье за ночь обработали от наледи 2,5 тыс. км опасных участков дорог
03 марта 2025, 12:04

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более двух с половиной тысяч километров опасных участков дорог в Московской области обработали прошлой ночью противогололёдными материалами, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В связи с осадками и минусовой температурой в ночь на 3 марта дорожники обработали от наледи свыше 2,5 тыс. километров проезжей части, из них около 2,4 тыс. километров пришлось на региональные дороги. В работах задействовали около 500 единиц спецтехники», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
Обработка проводилась в первую очередь на эстакадах, мостах, съездах и прочих участков повышенной опасности. Эти работы будут продолжаться до изменения погодных условий.

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#подмосковье
#марат сибатулин
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Жителям Подмосковья рассказали о новом способе заплатить за ЖКУ без комиссии
03 марта 2025, 11:48

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

У жителей одиннадцати округов Московской области появилась ещё одна возможность оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги без комиссии: теперь они могут воспользоваться системой быстрых платежей. Информацию об этом пресс-служба МинЖКХ Подмосковья разметила на официальной странице министерства в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на МосОблЕИРЦ.
«Заплатить за ЖКУ без комиссии через систему быстрых платежей могут жители Волоколамска, Электрогорска, Дзержинского, Талдома, Дубны, Реутова, Жуковского, Рузы, Зарайска, Павловского Посада и Можайска. Теперь на их квитанциях рядом с QR-кодами для оплаты через банковское приложение и в отделении банка будут размещать QR-коды для оплаты через СБП», — говорится в сообщении.
Для оплаты через СБП нужно будет выбрать один из двух QR-кодов — с добровольным страхованием или без него, а затем отсканировать код с помощью мобильного приложения «Сканер» или банковского приложения. Далее надо перейти по ссылке на предплатёжную страницу, проверить корректность отобразившихся данных, указать электронную почту для получения чека, нажать кнопку «Перейти к оплате» и сделать платёж.

На странице МинЖКХ Московской области в сети «ВКонтакте» регулярно публикуется актуальная информация, касающаяся сферы жилищно-коммунального хозяйства, а открытые комментарии позволяют получать обратную связь от населения.

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В Подмосковье за неделю расселили из авариного жилья около 100 человек
03 марта 2025, 11:30

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Девяносто восемь человек расселили из аварийного жилья в семи округах Московской области на минувшей неделе, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«Было расселено 37 аварийных помещений общей площадью более 1,2 тыс. квадратных метров. Расселение провели в округах Ступино, Рузский, Серпухов, Пушкинский, Орехово-Зуевский, Богородский и Дмитровский», — говорится в сообщении.
Переселенцам предоставили квартиры в новостройках и на вторичном рынке жилья или предоставлена выкупная стоимость. Расселение проводится в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее сообщалось, что жильцам аварийных домов в Московской области предоставлена возможность приобрести новую жилплощадь при помощи жилищного сертификата. По сертификату жильё можно купить в любом районе Подмосковья.

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