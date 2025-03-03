На сайте телеканала «360» запустили необычный «подарочный» сервис к 8 Марта

Фото: istockphoto.com/Evheniia Vasylenko
Сервис «Прямой намёк», позволяющий в необычной форме донести до мужчины, что именно хочет получить в подарок на 8 Марта его женщина, запустили на сайте 360.ru, сообщает пресс-служба телеканала.
«Сервис «Прямой намёк» — это возможность оригинально объяснить мужчине, что именно вы хотите получить от него на 8 Марта: новый фен, смарт-часы или, например, косметику любимых брендов», — говорится в сообщении.Для того, чтобы воспользоваться сервисом «Прямой намёк», достаточно зайти на страницу сервиса на сайте 360.ru, выбрать имена получательницы и дарителя, а также желанный подарок. Сервис сгенерирует видеоролик, в котором ведущая новостей напрямую обратится к мужчине и скажет, какой подарок хочет его женщина.
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