«Шикарные золотые кольца»: Катя Лель назвала лучший подарок в ее жизни на 8 марта

Катя Лель (Фото: Telegram @klel2935)
Певица Катя Лель рассказала о лучшем подарке в ее жизни на 8 марта, который оказался от ее будущего мужа.
Лель назвала, что самый запоминающийся подарок ей подарил будущий муж.
По ее словам, ей никогда не дарили подарков с таким глубоким смыслом.
При этом она добавила, что друзья подарили ей прелестную мягкую собаку, которая очень похожа на настоящую. Лель призналась, что до сих пор хранит эту мягкую игрушку в загородном доме.
Также певица назвала неудачными подарками парфюмерию и косметику, которые могут подойти не всем.
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«На 8 Марта он преподнес в красивой коробочке шикарные золотые кольца, на которых была ажурным шрифтом выполнена надпись моих и его инициалов. Этот подарок настолько тронул меня, что я заплакала, долго не могла найти слов, чтобы описать, насколько я счастлива от такого внимания, заботы и красоты», — рассказала Лель в беседе с Общественной Службой Новостей.
По ее словам, ей никогда не дарили подарков с таким глубоким смыслом.
При этом она добавила, что друзья подарили ей прелестную мягкую собаку, которая очень похожа на настоящую. Лель призналась, что до сих пор хранит эту мягкую игрушку в загородном доме.
Также певица назвала неудачными подарками парфюмерию и косметику, которые могут подойти не всем.
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Элина Позднякова