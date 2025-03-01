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«Наткнулась на что-то волосатое»: Анастасия Волочкова рассказала о напугавшем её подарке на 8 марта

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Анастасия Волочкова обожает получать подарки. Однако один презент очень удивил балерину.
Бывшая прима-балерина Большого театра привыкла к повышенному вниманию к себе: она регулярно получает подарки от поклонников и таинственных ухажёров. Волочкова рассказала о презенте, который запомнится ей на всю жизнь.

В Международный женский день она увидела на крыльце своего особняка большую коробку с бантиком. Сначала она подумала, что это очередной подарок от ухажёра: именно в таких коробках балерине часто присылают цветы и различные угощения. Но, подойдя ближе, увидела надпись. Текст гласил, что предмет внутри очень хрупкий и доставать его нужно аккуратно. Анастасия с опаской начала раскрывать коробку.

«Я сразу засунула руку и наткнулась на что-то волосатое, испугалась даже, аж истерика началась. Но оказалось, что это была маленькая шотландская вислоухая кошечка. Мы её назвали Снежок, так как у нее белая мордочка. Это был самый лучший подарок в моей жизни на 8 марта. Такое прекрасное мурлыкающее чудо», – рассказала Волочкова в беседе с ОСН.
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#кошка
У Илона Маска родился 14-й ребёнок
01 марта 2025, 13:31

Фото: iStock/gorodenkoff

Пока американская писательница Эшли Сент-Клер через суд пытается доказать, что родила первенца от Илона Маска, его нынешняя возлюбленная заявила, что тоже родила ему сына.
39-летняя директор по спецпроектам компании Neuralink Шивон Зилис написала в соцсети Х, что решение перестать скрывать рождение ребёнка – совместное. Сейчас пара также воспитывает трёхлетних близнецов и годовалую дочь.

«Обсудили с Илоном и в свете дня рождения прекрасной Аркадии решили, что будет лучше рассказать о нашем замечательном и невероятном сыне Селдоне Ликурге напрямую. У него крепкое телосложение и золотое сердце. Я его очень люблю», – написала возлюбленная миллиардера.
Шивон также впервые раскрыла имя дочери и дату её рождения. Аркадия появилась на свет 28 марта 2024 года.

Напомним, что две недели назад Эшли Сент-Клер заявила, что её пятимесячный сын является ребёнком Илона Маска. Девушка призналась, что не хотела сообщать об этом, однако узнав, что таблоиды охотятся за информацией, поспешила опередить их. Пока что бизнесмен никак не отреагировал на это заявление.

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#сын
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«Мам, ты же не поёшь, ты орёшь»: Полина Гагарина ошарашена заявлением 7-летней дочери
01 марта 2025, 13:13

Полина Гагарина с дочерью (фото: Telegram @gagara1987official)

Полине Гагариной не привыкать к нападкам неравнодушных подписчиков, однако удар пришёл, откуда не ждали. Семилетняя дочь певицы неожиданно раскритиковала пение мамы.
Артистка нечасто говорит о близких, однако иногда радует поклонников интересными историями из жизни семьи. Роль мамы у Гагариной всегда тесно переплетается с ипостасью певицы, а совмещать две обязанности не всегда легко.

За двадцать лет карьеры Полина привыкла к критике и уже не обращает внимание на заявления хейтеров, однако она совсем не ожидала, что недоброжелатели обретут поддержку в лице её дочери. Девочка устала, что мамы постоянно нет дома и как-то позвонила ей перед концертом, попросив побыстрее вернуться.

У Мии случилась истерика и она требовала, чтобы мама немедленно вернулась и уложила её спать. Гагарина поспешила успокоить дочь, заверив, что весь следующий день проведёт рядом с ней. Также певица пыталась объяснить, что люди уже купили билеты на концерт и ждут, чтобы она им спела.

Однако школьница не унималась и на эмоциях выдала: «Ну ты же не поёшь, ты орёшь». Этой фразой она поддержала многих недоброжелателей, которые сомневаются в вокальных способностях Гагариной. Но певица лишь посмеялась с этой ситуации и указала на строптивый характер Мии.

«Все говорят, что у меня скверный характер. Однако если бы его не было, ничего бы не получилось. Я требовательная, а дочь моя ещё более требовательная», – рассказала Гагарина в шоу «Громкий вопрос».

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#дома
#девочка
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Александр Петров показал купленный недавно шикарный особняк
Актёр Александр Петров показал свой новый дом на Рублёвке
01 марта 2025, 11:55

Александр Петров и Виктория Антонова (Фото: Инстаграм* @actorsashapetrov)

Александр Петров наконец продал свою квартиру в Москве. Вырученные средства позволили ему приобрести шикарный особняк, в который артист уже заселился со своей молодой, но уже беременной женой.
Фотографиями нового жилища российский актёр, мечтающий об американском «Оскаре», поделился в своих социальных сетях. Вообще, стоит отметить, что последние годы выдались у Александра достаточно бурными и насыщенными, пишет издание Super. Он успел сняться в нескольких успешных проектах, жениться, готовится стать отцом, завершил затянувшуюся эпопею с продажей московской квартиры, в которой он жил с предыдущей возлюбленной Стасей Милославской, а теперь приобрёл для себя и молодой супруги роскошный дом в престижном пригороде столицы.

Александр Петров на фоне дома (Фото: Инстаграм* @actorsashapetrov)

«В моей жизни важные решения принимаются интуитивно. С первого взгляда. Так же случилось с домом. Нашли самостоятельно на просторах интернета, приехали и купили. Просто потому что почувствовали — это наше!» — написал Петров в личном блоге.

Особняк находится между Новорижским и Рублево-Успенским шоссе. Двухэтажное здание выдержано в строгом классическом стиле, и от этого кажется ещё более дорогим. Окрестности жилища Александра и его жены Виктории окружены сосновым лесом.

Александр Петров на фоне дома (Фото: Инстаграм* @actorsashapetrov)


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#шоссе
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«Пузырь на месте попы!»: Настасья Самбурская заявила о нестандартных параметрах своей фигуры
Актриса Настасья Самбурская заявила о нестандартных параметрах своей фигуры
01 марта 2025, 11:21

Настасья Самбурская (Фото: Телеграм @samburskayan)

Актриса и певица Настасья Самбурская, используя математические выкладки, доказала, что её фигура отличается от общепринятых и распространённых стандартов. По словам 38-летней артистки, у неё «попа не на том месте».
Будучи гостьей программы Comedy Club, сегодняшняя именинница рассказала о себе ещё много весёлого и любопытного. Например, Самбурская поведала публике и ведущим шоу о новом сериале, в котором недавно снималась.

«Я скакала на коне. Я играла Марину Мнишек в юмористическом сериале, который называется "Казачок-2". Звучит отвратительно, правда? Но мне нравится всё, за что мне платят деньги», — заявила Настасья.

Павел Воля напомнил ей, что она также снялась вместе с ведущим Comedy Club Гариком Харламовым в фильме «Теща». Об этом актриса вспомнила даже с подчёркнутым восторгом, не забыв ещё раз подчеркнуть свою меркантильность.

«Благодаря Гарику я заработала большое количество денег», — похвасталась Самбурская.

В ответ на это супруг Ляйсан Утяшевой заметил, что она далеко не первая женщина, которая уходит от Харламова с деньгами.

«Да, но мне не пришлось для этого с ним спать!» — моментально парировала звезда шансона, вызвав хохот в зале.

Настасья Самбурская в роли Марины Мнишек (Фото: Телеграм @samburskayan)

Когда Харламов, отсмеявшись, сказал партнёрше по съёмочной площадке, что скоро запускается в производство «Тёща-2», актриса бросилась ему на шею.

«Да ты ж мой кормилец!» — воскликнула столь «жадная» до денег артистка.

Потом Настасья поделилась секретами о своей фигуре, которая, оказывается имеет свои неповторимые особенности. Сначала певица заявила, что у неё короткие ноги, но тут же созналась, что пошутила. Выяснилось, что у неё просто широкие плечи, руки длиннее стандарта на три сантиметра и длинная спина.

«У всех девочек здесь уже попа, потому что они ростом ниже, а у меня здесь пузырь. В общем, попа у меня не в том месте. Мой рост – 1 метр 78 сантиметров. А стандартный, на кого шьют — 1 метр 70», — пожаловалась актриса.

Вероятно, именно поэтому недавно она запустила свой бренд одежды. В одном из нарядов собственного пошива она и пришла на передачу. Впрочем, Воля отреагировал со свойственным ему ехидством.

«А я думаю, куда у нас пропала штора из офиса?» — иронично заметил Павел.

Самбурская с наигранным возмущением ответила ему, что платье сшито из шёлкового бархата и, кажется, совсем не обиделась. В заключение артистка поделилась соображениями о том, какой мужчина её нужен в личной жизни. По словам Настасьи, он должен быть высоким, красивым и хорошо зарабатывать — не меньше, чем она сама.

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«Ничтожество, угробившее мою жизнь»: Долг в 2,7 млн, отец-тиран с уголовным прошлым и трудные времена — тяжелая судьба Самбурской
01 марта 2025, 10:30

Анастасия Самбурская (Фото: Telegram-канал @Samburskaya)

Актриса и певица Настасья Самбурская устала от вопросов о материнстве. Она не планирует рожать, пока не встретит подходящего партнера. Психологи считают, что первым абьюзером в её жизни был отец, а после этого девушка сталкивалась с тиранами в дальнейшем.
Выросла Анастасия в бедной семье, ей приходилось носить мужскую одежду. Несмотря на трудности, она смогла добиться успеха. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Дочка продавщицы

Настасья Самбурская, дочь продавщицы, начала свою карьеру с выступлений в ансамбле «Золотое колечко». После девятого класса она уехала учиться на парикмахера в Энгельс, но позже осознала свое призвание и окончила ГИТИС.

В детстве Настя столкнулась с насилием со стороны отца, который вернулся из тюрьмы и бил её, в то время как мать не защищала. Это заставило её уехать и начать самостоятельную жизнь. Хотя родственники пытались восстановить связь, Настасья отвергала их попытки.

Позже, став известной, она купила жилье матери из чувства долга, а не любви. В 2019 году её отец, слепой на оба глаза, вновь обратился к ней за помощью, и она оказала ему поддержку, купив дом и взяв на себя расходы.

«Я должна тянуть чужого человека, переживать, потому что все его бьют и потому что он дурак, который не осознает, что нельзя пить со всеми подряд и гадить в новом доме, когда у него на улице вырыт новый туалет. Почему я должна нести ответственность за ничтожество, угробившее мою жизнь?» — недоумевала актриса, общаясь с подписчиками.

Настасья Самбурская пыталась проработать детские травмы с психологом, но не смогла полностью простить и отпустить прошлое. Каждый раз, когда родственники выходят на связь, она испытывает негативные эмоции и считает, что близкие не любили её.

Анастасия Самбурская (@Samburskaya)

Учеба в Москве

Настасья быстро потеряла интерес к работе парикмахером и решила переехать из Энгельса в Москву. В столице она подрабатывала на разных должностях: официанткой, поваром, моделью, а также училась на гримера.

Однажды она наткнулась на объявление о наборе актеров для шоу и успешно прошла кастинг. Пообщавшись с другими участниками, которые учились в театральных вузах, Настасья нашла наставника для подготовки к поступлению и в итоге оказалась в Школе-студии МХАТ. Однако уже через полгода её отчислили.

«В какой-то момент я перестала понимать, куда прихожу и зачем. Педагоги курса первым делом убивали в студенте личность, а со мной так нельзя, и молчать я не стала. Когда во МХАТе это поняли, им сразу стало со мной неинтересно. В конце семестра Райкин сказал: "Ты талантливая, просто не моя артистка". Все, кого выперли с того курса, остались в профессии и на слуху: Гриша Добрыгин, Кристина Асмус, Ваня Макаревич, Паша Прилучный. Вместе с двумя последними мы поступили в ГИТИС на курс Сергея Голомазова. Так что после провала у Райкина я расстроилась, но желание стать актрисой не ушло», — поясняла артистка.

Настасья, привыкнув жить одной и тратя почти все деньги на аренду квартиры, получила небольшую роль в сериале «Обручальное кольцо». Роль оказалась удачной: вместо пяти съемочных дней её героиню расписали на целый год. Однако оплата была низкой, и средств едва хватало на еду.

«Один период выдался совсем голодным. Работы не было, а я как раз с мальчиком начала встречаться, только он несообразительным оказался. Прозрачно намекала: "У меня дома есть нечего!". Да, он водил меня в рестораны, но домой еду не покупал, напрямую же я попросить не могла. Ну хоть иногда ела!» — рассуждала актриса.

Постепенно жизнь Настасьи начала налаживаться: мастер пригласил её на полставки в Театр на Малой Бронной, затем она получила роли в сериалах «Детективы» и «Амазонки». Образ Кристины из «Универ. Новая общага» принес ей долгожданную популярность, а худрук театра заметил, что Настасья утвердилась в медиа-пространстве, и предложил ей сыграть Гейл в спектакле «Почтигород».

Самбурская покинула ситком не из-за скандала, а потому что устала от однообразной роли после пяти лет. Она предупредила продюсеров, чтобы те успели убрать её героиню из сценария. Единственное, что её беспокоило, — сцены с обнаженкой, так как в тот период актриса не была довольна своим телом. Перед съемками в фильме «Женщины против мужчин» она наняла тренера, чтобы выглядеть подтянутой на пляже.

Мечта стать певицей

Хотя Настасья изначально не планировала карьеру актрисы, мечта о певческой карьере у неё появилась ещё в школе. Однако страх выступлений на сцене был настолько сильным, что она часто плакала во время своих выступлений. Преодолеть этот страх ей помогли занятия в театре и успешный дебютный сингл «Ты попал», который быстро завоевал популярность на известных радиостанциях.

Настасья выпустила такие треки, как «Магнит», «Не ищи меня» и «Килогерцы», прежде чем подписать контракт с продюсером Виктором Дробышем. В сотрудничестве с ним появились хиты «Плохие мальчики», «Сигаретка» и «Алеша ша».

Однако в 2020 году Настасья призналась, что её ожидания не совпали с реальностью: Дробыш не уделял ей достаточного внимания, при этом получал 70% от её гонораров за концерты. Самбурская подала на него в суд, но иск был отклонён. Дробыш подал встречный иск о возврате средств, потраченных на раскрутку. Суд в итоге удовлетворил его требования, Настасье было предписано выплатить продюсеру 2,7 миллиона рублей.

Анастасия Самбурская (Фото: Telegram-канал @Samburskaya)

Второй суд

Это не единственное судебное разбирательство в жизни артистки. Некоторое время назад она сдавала квартиру Светлане Белогуровой, девушке близкого друга Александра Головина. Светлана забеременела от звезды сериала «Кадетство», но он не проявил желания участвовать в воспитании ребенка. Настасья решила помочь Светлане, приютив её и оказав материальную поддержку.

Однако, когда Белогурова наняла адвоката и сделала их историю публичной, Настасья выселила её и в социальных сетях заявила, что ребёнок был зачат в состоянии наркотического опьянения. В ответ Светлана подала иск о защите чести и достоинства и выиграла суд.

Неудачи в личной жизни

Настасья Самбурская, известная своей влюбчивостью, не склонна к долгим отношениям. Однако в начале 2000-х она встречалась с Сергеем на протяжении пяти лет.

Ей приписывали романы с Тимуром Батрутдиновым и Стасом Ярушиным, но слухи не подтвердились. В 2016 году её отношения с Никитой Веселкиным закончились, когда выяснилось, что ему всего 16 лет. Затем она встречалась с белорусским певцом Иваном, но их роман также быстро завершился. В сентябре 2017 года Настасья вышла замуж за Кирилла Дыцевича, но уже через неделю пара рассталась.

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После нескольких лет без раскрытия деталей личной жизни, в 2020 году она начала встречаться с бизнес-коучем Ильей Бурмистровым, а в мае 2022 года появилась со стоматологом Глебом Пекли, но вскоре снова стала свободной.

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