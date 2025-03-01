«Наткнулась на что-то волосатое»: Анастасия Волочкова рассказала о напугавшем её подарке на 8 марта

Актриса и певица Настасья Самбурская устала от вопросов о материнстве. Она не планирует рожать, пока не встретит подходящего партнера. Психологи считают, что первым абьюзером в её жизни был отец, а после этого девушка сталкивалась с тиранами в дальнейшем.