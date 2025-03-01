«Наткнулась на что-то волосатое»: Анастасия Волочкова рассказала о напугавшем её подарке на 8 марта

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)
Анастасия Волочкова обожает получать подарки. Однако один презент очень удивил балерину.
Бывшая прима-балерина Большого театра привыкла к повышенному вниманию к себе: она регулярно получает подарки от поклонников и таинственных ухажёров. Волочкова рассказала о презенте, который запомнится ей на всю жизнь.
В Международный женский день она увидела на крыльце своего особняка большую коробку с бантиком. Сначала она подумала, что это очередной подарок от ухажёра: именно в таких коробках балерине часто присылают цветы и различные угощения. Но, подойдя ближе, увидела надпись. Текст гласил, что предмет внутри очень хрупкий и доставать его нужно аккуратно. Анастасия с опаской начала раскрывать коробку.
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В Международный женский день она увидела на крыльце своего особняка большую коробку с бантиком. Сначала она подумала, что это очередной подарок от ухажёра: именно в таких коробках балерине часто присылают цветы и различные угощения. Но, подойдя ближе, увидела надпись. Текст гласил, что предмет внутри очень хрупкий и доставать его нужно аккуратно. Анастасия с опаской начала раскрывать коробку.
«Я сразу засунула руку и наткнулась на что-то волосатое, испугалась даже, аж истерика началась. Но оказалось, что это была маленькая шотландская вислоухая кошечка. Мы её назвали Снежок, так как у нее белая мордочка. Это был самый лучший подарок в моей жизни на 8 марта. Такое прекрасное мурлыкающее чудо», – рассказала Волочкова в беседе с ОСН.Читайте также:
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