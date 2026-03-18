На Савёловском, Рижском и Павелецком направлениях меняется расписание

18 марта 2026, 16:20

График движения пригородных поездов Рижского, Савёловского и Павелецкого направлений изменится в третьей декаде марта из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





Изменения в расписании на Савёловском и Рижском направлениях связаны с модернизацией инфраструктуры на перегоне Савёлово —Талдом, назначенной на период 24-27 марта с 8:05 до 13:55, и с заменой стрелочного перевода на станции Новоиерусалимская. Эту работу проведут в ночь на 28 марта.



На Павелецком направлении ремонт будет проходит на станциях Бирюлево-Товарная и Варшавская по ночам с 21 по 24 марта.





«В связи с этим некоторые электрички отменят, а у других изменят длину маршрута, набор остановок и время отправления и прибытия», — говорится в сообщении.