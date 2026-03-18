Тренировочный ОГЭ по математике сдали 15 тысяч школьников Подмосковья

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Около 15 тысяч учеников девятых классов подмосковных школ приняли участие в тренировочной проверочной работе по математике в формате ОГЭ. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.



Мероприятие проходило в 513 региональных пунктах проведения экзаменов. На выполнение заданий школьникам отводилось три часа 55 минут.

«Процедура полностью соответствовала сдаче ОГЭ. В результате ребята смогли потренироваться сдавать экзамен в атмосфере, максимально приложенной к реальной, а педагоги отработали всю последовательность действий», — говорится в сообщении.
Результаты тестирования опубликуют 27 марта.

Ранее сообщалось, что проект по использованию искусственного интеллекта для проверки письменных работ учеников распространят в сентябре на все школы Подмосковья.
Лев Каштанов

