Тренировочный ОГЭ по математике сдали 15 тысяч школьников Подмосковья

18 марта 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Около 15 тысяч учеников девятых классов подмосковных школ приняли участие в тренировочной проверочной работе по математике в формате ОГЭ. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.





Мероприятие проходило в 513 региональных пунктах проведения экзаменов. На выполнение заданий школьникам отводилось три часа 55 минут.





«Процедура полностью соответствовала сдаче ОГЭ. В результате ребята смогли потренироваться сдавать экзамен в атмосфере, максимально приложенной к реальной, а педагоги отработали всю последовательность действий», — говорится в сообщении.