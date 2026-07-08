В Подмосковье в День семьи, любви и верности перечислили говорящие адреса
Комитет по конкурентной политике Московской области предложил влюблённым отправиться в населённые пункты с говорящими названиями. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Это, например, Поцелуево в муниципальном округе Егорьевск, Любятино и Милованье в Волоколамском муниципальном округе.
Тем, кто планирует сделать предложение, лучше съездить в Сватово в Одинцовском округе или в Караваево в Богородском. Супругам и молодожёнам посоветовали поездку в Женаткино Наро-Фоминского округа или в Мужево городского округа Клин.
Карту «адресов счастья» в ведомстве дополнили улицами, названия которых словно придуманы специально для Дня семьи, любви и верности.
«В округе Шаховская, например, есть территория «Семейная деревенька» с улицами Семейной и Богатой; в муниципальном округе Истра – Уютная улица; В Красногорске – Счастливая; В Одинцовском округе – Ласковая. Тёплая улица имеется в Мытищах и Балашихе; в Раменском округе – Детская, Добрая и Семейная; в городском округе Люберцы – Верная. А улица Любви есть в Клину и Талдомском округе», – рассказали в ведомстве.Тем, кому захочется создать свой уголок счастья, там посоветовали заглянуть на Единый портал торгов Подмосковья.
Там можно выбрать земельный участок, чтобы построить дом и начать писать семейную историю.