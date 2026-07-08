В Подмосковье в День семьи, любви и верности перечислили говорящие адреса

08 июля 2026, 18:33

оригинал Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Комитет по конкурентной политике Московской области предложил влюблённым отправиться в населённые пункты с говорящими названиями. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.





Это, например, Поцелуево в муниципальном округе Егорьевск, Любятино и Милованье в Волоколамском муниципальном округе.



Тем, кто планирует сделать предложение, лучше съездить в Сватово в Одинцовском округе или в Караваево в Богородском. Супругам и молодожёнам посоветовали поездку в Женаткино Наро-Фоминского округа или в Мужево городского округа Клин.



Карту «адресов счастья» в ведомстве дополнили улицами, названия которых словно придуманы специально для Дня семьи, любви и верности.

«В округе Шаховская, например, есть территория «Семейная деревенька» с улицами Семейной и Богатой; в муниципальном округе Истра – Уютная улица; В Красногорске – Счастливая; В Одинцовском округе – Ласковая. Тёплая улица имеется в Мытищах и Балашихе; в Раменском округе – Детская, Добрая и Семейная; в городском округе Люберцы – Верная. А улица Любви есть в Клину и Талдомском округе», – рассказали в ведомстве.