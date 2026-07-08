За парковку на подмосковных газонах за неделю оштрафовали более 700 водителей

08 июля 2026, 17:30

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

701 штраф выписали автовладельцам в Московской области за последнюю неделю за парковку на участках с зелёными насаждениями. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Общая сумма взысканий составила более полутора миллионов рублей.





«Фиксировать нарушения помогают неравнодушные жители, которые используют для этого опцию «Народный инспектор» в приложении «Добродел». Благодаря им Подмосковье становится лучше и чище», — отметил вице-губернатор региона Владислав Мурашов.