За парковку на подмосковных газонах за неделю оштрафовали более 700 водителей
701 штраф выписали автовладельцам в Московской области за последнюю неделю за парковку на участках с зелёными насаждениями. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Общая сумма взысканий составила более полутора миллионов рублей.
«Фиксировать нарушения помогают неравнодушные жители, которые используют для этого опцию «Народный инспектор» в приложении «Добродел». Благодаря им Подмосковье становится лучше и чище», — отметил вице-губернатор региона Владислав Мурашов.Сумма штрафа за парковку на газоне составляет для физических лиц от одной до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — до десяти до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 100 тысяч рублей.