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За парковку на подмосковных газонах за неделю оштрафовали более 700 водителей

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

701 штраф выписали автовладельцам в Московской области за последнюю неделю за парковку на участках с зелёными насаждениями. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.



Общая сумма взысканий составила более полутора миллионов рублей.

«Фиксировать нарушения помогают неравнодушные жители, которые используют для этого опцию «Народный инспектор» в приложении «Добродел». Благодаря им Подмосковье становится лучше и чище», — отметил вице-губернатор региона Владислав Мурашов.
Сумма штрафа за парковку на газоне составляет для физических лиц от одной до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — до десяти до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 100 тысяч рублей.
Лев Каштанов

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