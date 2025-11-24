В Подмосковье модернизировали два светофора

24 ноября 2025, 15:46

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Новые светофоры взамен устаревших установили в Рузе и Дубне сотрудники Мосавтодора. Кроме того, они изменили режим работы светофоров на трёх участках Егорьевского шоссе в Раменском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





С помощью современных светофоров и корректировки режима их работы в зависимости от трафика можно значительно увеличить пропускную способность дорог и снизить риски ДТП.





«В Рузе современный светофор установили на перекрёстке улиц Солнцева и Федеративной. А в Дубне новый светофор с кнопками вызова пешеходов появился у автобусной остановки «Проспект Конструктора Селезнёва», — говорится в сообщении.