В Подмосковье модернизировали два светофора
Новые светофоры взамен устаревших установили в Рузе и Дубне сотрудники Мосавтодора. Кроме того, они изменили режим работы светофоров на трёх участках Егорьевского шоссе в Раменском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С помощью современных светофоров и корректировки режима их работы в зависимости от трафика можно значительно увеличить пропускную способность дорог и снизить риски ДТП.
«В Рузе современный светофор установили на перекрёстке улиц Солнцева и Федеративной. А в Дубне новый светофор с кнопками вызова пешеходов появился у автобусной остановки «Проспект Конструктора Селезнёва», — говорится в сообщении.В Раменском округе поменяли режим работы трёх светофоров в селе Новохаритоново на пересечении Егорьевского и Окружного шоссе и на 39-м километре Егорьевского шоссе, а также в селе Речицы на пересечении Егорьевского шоссе с улицей Школьная. Теперь по выходным время проезда транспорта по шоссе увеличилось на 20 секунд.