В Московской области в восьми округах отремонтировали искусственные неровности

25 ноября 2025, 09:42

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора обновили повреждённые искусственные дорожные неровности и восстановили обзорное зеркало на региональных дорогах в восьми городских округах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.







В ведомстве отметили, что искусственные неровности помогают снизить скорость транспорта вблизи социальных объектов и на участках, где водители часто нарушают правила, включая нерегулируемые перекрёстки.



Лежачие полицейские привели в порядок на четырёх городских улицах: улице Мира в Луховицах, Парковой улице в Долгопрудном, Комсомольском проспекте в Люберцах и Центральном проезде в Ивантеевке Пушкинского округа.



Работы также выполнили в небольших населённых пунктах — на Ясеневой улице в деревне Русавкино-Романово (Балашиха), Центральной улице в посёлке Зверсовхоза Пушкинского округа, а также в деревнях Рязанцы Сергиево-Посадского округа и Кривцово Солнечногорска. Кроме того, специалисты восстановили обзорное зеркало на улице Андропова в Ступине.



Для поддержки безопасности на региональных дорогах Мосавтодор регулярно проверяет состояние покрытия и элементов инфраструктуры — от ограждений и освещения до светофоров, знаков и искусственных неровностей.

