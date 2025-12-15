На восьми перекрёстках Подмосковья оптимизировали работу светофоров
Работу светофоров оптимизировали на восьми перекрёстках в двух городах Московской области на минувшей неделе специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения и Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Светофоры отрегулировали во Фрязине и в Лобне.
«Во Фрязине из-за нестабильной работы мобильного интернета заменили оборудование и перенастроили режимы переключения на семи светофорах, регулирующих проезд на пересечении проспекта Мира с улицами Луговая, Полевая, Московская, Фабричная, а также с проездом Десантников и у домов №13 и №20», — говорится в сообщении.А в Лобне изменили работу светофора на пересечении улиц Катюшки и Ленина: там разделили пешеходные направления и установили бело-лунную секцию.