На восьми перекрёстках Подмосковья оптимизировали работу светофоров

15 декабря 2025, 10:30

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Работу светофоров оптимизировали на восьми перекрёстках в двух городах Московской области на минувшей неделе специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения и Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Светофоры отрегулировали во Фрязине и в Лобне.





«Во Фрязине из-за нестабильной работы мобильного интернета заменили оборудование и перенастроили режимы переключения на семи светофорах, регулирующих проезд на пересечении проспекта Мира с улицами Луговая, Полевая, Московская, Фабричная, а также с проездом Десантников и у домов №13 и №20», — говорится в сообщении.