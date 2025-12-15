В Сергиевом Посаде завершили ремонт путепровода на Ярославском шоссе
Планово-предупредительный ремонт путепровода завершили на 68-м километре Ярославского шоссе на территории Сергиево-Посадского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
Путепровод соединяет Ярославское шоссе, являющееся частью федеральной трассы М-8 «Холмогоры», с региональной дорогой «Рязанцы — Лоза».
«В рамках ремонта на объекте устранили дефекты покрытия проезжей части, обновили гидроизоляцию и восстановили систему водоотвода», — говорится в сообщении.Кроме того, на лестничных сходах установили новые перильные ограждения из композитных материалов, что гарантирует их долговечность и устойчивость к коррозии.