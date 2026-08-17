Ещё около 300 жителей Подмосковья привлекла акция «Проверь своё здоровье в парке»

17 августа 2026, 13:54

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В 23 парках Подмосковья в прошедшие выходные состоялась акция «Проверь своё здоровье в парке». К ней присоединились без малого 300 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Выездные бригады медиков работали в Дмитрове, Жуковском, Лобне, Реутове, Серпухове и других округах региона.

«Медосмотры в парках по выходным позволяют жителям совмещать заботу о здоровье с отдыхом на открытом воздухе. За минувшие выходные своё здоровье проверили 296 человек, а всего с начала лета — почти 4000 жителей Подмосковья. Врачи напоминают, что регулярная диагностика помогает своевременно выявлять заболевания и начинать лечение на ранних стадиях», – сказал зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.