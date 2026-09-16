На шести дорогах в Подмосковье починили искусственные неровности

16 сентября 2026, 16:40

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт искусственных неровностей провели на шести региональных дорогах в четырёх округах Московской области специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Искусственные неровности устанавливают для принудительного снижения скорости в местах с интенсивным пешеходным движением — перед переходами у школ, детских садов, больниц и других объектов социальной инфраструктуры. Это позволяет снизить риск ДТП.





«В городской черте неровности отремонтировали на улице Астахова в Коломне и на улице Текстилей в Ногинске», — отмечается в сообщении.