На шести дорогах в Подмосковье починили искусственные неровности
Ремонт искусственных неровностей провели на шести региональных дорогах в четырёх округах Московской области специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Искусственные неровности устанавливают для принудительного снижения скорости в местах с интенсивным пешеходным движением — перед переходами у школ, детских садов, больниц и других объектов социальной инфраструктуры. Это позволяет снизить риск ДТП.
«В городской черте неровности отремонтировали на улице Астахова в Коломне и на улице Текстилей в Ногинске», — отмечается в сообщении.Кроме того, работы провели на дороге в посёлке Инженерный-1 и на Аникеевской улице в селе Николо-Урюпино округа Красногорск, на Наро-Фоминском шоссе в деревне Акулово Одинцовского округа и на Центральной улице в селе Троицкие Озёрки под Коломной.