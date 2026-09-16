В Подмосковье проверили безопасность всех избирательных участков

16 сентября 2026, 16:07

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

Около четырёх тысяч избирательных участков будут работать в Московской области на предстоящих выборах — с 18 по 20 сентября. Все их проверили на пожарную безопасность сотрудники экстренных служб и признали готовыми к приёму граждан. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.





Подготовку к голосованию обсудили на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, состоявшимся в среду, 16 сентября. Во встрече приняли участие представители региональных властей и МЧС.





«Под пристальным вниманием сотрудников МЧС находятся 2 532 объекта, на базе которых будут работать 3 925 избирательных участков. Все площадки уже прошли совместные проверки с представителями территориальных избирательных комиссий», — сказал главный государственный инспектор по пожарному надзору Подмосковья Александр Медведев.