В лесопарке «Прибрежный» в Истре установили Оборудование подмосковного производителя

16 сентября 2026, 16:19

оригинал Фото: социальные сети «КЕНГУРУ.ПРО»

Компания «КЕНГУРУ.ПРО» приняла участие в модернизации лесопарка «Прибрежный» в Истре. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





Производство компании расположено в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске.



Площадь объекта – без малого 109 гектаров. Лесопарк находится вблизи деревни Лечищево и является крупнейшим в округе. При обновлении территории сохранили естественный рельеф и лесной характер территории, дополнив её инфраструктурой для прогулок и активного отдыха.

«Для организации спортивных пространств выбрали оборудование «КЕНГУРУ.ПРО», произведённое на подмосковном предприятии. На площадке установили боксёрскую стойку с двумя мешками, баскетбольную и волейбольные стойки, двойные брусья, тройной каскад турников и индивидуальный канат со столбом», – рассказали в министерстве.