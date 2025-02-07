На шести подмосковных дорогах починили искусственные неровности

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Повреждённые искусственные неровности восстановили специалисты Мосавтодора на шести региональных дорогах в пяти городских округах региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«В частности, искусственные неровности отремонтировали на дороге в деревне Негомож и на Коломенской улице в городе Озёры округа Коломна, на проспекте Академика Туполева в Домодедове, на улице Крупской в Орехово-Зуеве, на улице Загорского в Сергиевом Посаде и на Комсомольском проспекте в Люберцах», — говорится в сообщении.Искусственные неровности устанавливают для принудительного снижения скорости. Их размещают на участках вблизи социально значимых объектов, а также в потенциально опасных местах, где водители часто нарушают скоростной режим.
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