На шумозащитные экраны Мытищинской хорды наносят наклейки для защиты птиц
На шумозащитных экранах Мытищинской хорды начали размещать наклейки для предотвращения столкновения птиц с прозрачными конструкциями. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«На протяжении 16-километровой Мытищинской хорды нанесут 15 тыс. наклеек с силуэтами хищных птиц, чтобы отпугивать пернатых. Решение принято после поступивших сигналов от местных жителей. Цель – предотвратить столкновение птиц с прозрачными конструкциями экранов. Работы начались на участке у Осташковского шоссе», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Монтаж наклеек выполняется поэтапно, без ограничения движения транспорта.
Компания-оператор Мытищинской хорды вместе с Минтрансом Подмосковья, экологами и техническими специалистами рассмотрели разные подходы – от акустических систем до световых и визуальных маркеров. Самым гуманным и практичным вариантом признали наклейки. Они не создают шума, не требуют подключения к электросети и обеспечивают постоянный визуальный ориентир для птиц.
Было разработано несколько схем нанесения наклеек. Они адаптированы под разные типы конструкций и участки, где фиксировали повышенные риски столкновения птиц с экранами.
Мытищинская хорда спроектирована с учётом норм российского законодательства по недопущению вреда окружающей среде. Проект прошёл экологическую экспертизу. Вдоль основного хода скоростной дороги построено 13 локальных очистных сооружений. А шумозащитные экраны предотвращают шумовое воздействие транспортных потоков.