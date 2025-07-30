На вокзале «Большая Волга» в Дубне стартовал капремонт перрона
На железнодорожном вокзале Дубны «Большая Волга» стартовал капитальный ремонт перрона. Он продлится весь третий квартала 2025 года, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Заказчиком выступают Российские железные дороги. Ремонт включает полный демонтаж старой конструкции. Строительно-монтажные работы организованы так, чтобы не прерывать приём и отправление поездов, посадку и высадку пассажиров. Один участок демонтируется, затем восстанавливается. После этого строители переходят к следующему.
«Мы не раз выезжали на вокзал «Большая Волга» с представителями РЖД и ЦППК, просили привести в порядок платформу и перрон. Это вопрос безопасности пассажиров. Работы стартовали по рекомендациям Минтранса Московской области. РЖД выделили средства. Будем и дальше работать вместе, чтобы наши вокзалы выглядели ухоженно», – сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.Уже несколько последних лет состояние перрона требовало радикального вмешательства ремонтников. Несколько плит покрытия подлежали полной замене, пришлось использовать временные деревянные настилы. Теперь платформу №2 приведут в соответствие с современными нормами.
По всей длине перрона, а это 240 м., заменят бетонные блоки основания и покроют полотно платформы новым асфальтом. Для безопасности слабовидящих пассажиров на её край нанесут ограничительную полосу из жёлтой тактильной плитки, установят новые скамейки и урны.