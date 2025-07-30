На вокзале «Большая Волга» в Дубне стартовал капремонт перрона

30 июля 2025, 14:52

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

На железнодорожном вокзале Дубны «Большая Волга» стартовал капитальный ремонт перрона. Он продлится весь третий квартала 2025 года, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.





Заказчиком выступают Российские железные дороги. Ремонт включает полный демонтаж старой конструкции. Строительно-монтажные работы организованы так, чтобы не прерывать приём и отправление поездов, посадку и высадку пассажиров. Один участок демонтируется, затем восстанавливается. После этого строители переходят к следующему.

«Мы не раз выезжали на вокзал «Большая Волга» с представителями РЖД и ЦППК, просили привести в порядок платформу и перрон. Это вопрос безопасности пассажиров. Работы стартовали по рекомендациям Минтранса Московской области. РЖД выделили средства. Будем и дальше работать вместе, чтобы наши вокзалы выглядели ухоженно», – сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.