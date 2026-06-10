Трех детей спасли из горящего дома в Ленобласти

10 июня 2026, 03:47

Фото: istockphoto/Sunan Wongsa-nga

Вечером 9 июня в Сертолово (Всеволожский район Ленинградской области) вспыхнул пожар в многоквартирном доме. Благодаря слаженной и оперативной работе спасателей из опасной зоны удалось вывести семь человек, сообщили в региональном управлении МЧС.