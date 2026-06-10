Трех детей спасли из горящего дома в Ленобласти
Вечером 9 июня в Сертолово (Всеволожский район Ленинградской области) вспыхнул пожар в многоквартирном доме. Благодаря слаженной и оперативной работе спасателей из опасной зоны удалось вывести семь человек, сообщили в региональном управлении МЧС.
Среди эвакуированных оказались трое детей, в том числе годовалый малыш. Информация о пожаре в доме № 7, корпус 1, на улице Молодцова поступила в дежурную в 17:51. Прибывшие на место специалисты увидели густой дым, идущий из окна квартиры на последнем этаже пятиэтажного здания. Площадь возгорания составила 16 квадратных метров.
К тушению пожара и эвакуации жильцов незамедлительно приступили сотрудники 100‑й и 147‑й пожарных частей Леноблпожспаса. Используя специальные спасательные устройства, они вывели людей в безопасное место по маршевой лестнице. Возгорание оперативно ликвидировали, обошлось без пострадавших, добавили в МЧС.
Читайте также: