Сотрудница больницы украла золотой браслет с тела умершей пациентки в Петропавловске-Камчатском
Сотрудница больницы украла золотой браслет с тела умершей пациентки в Петропавловске-Камчатском. Об этом проинформировали в полиции Камчатки, передает РЕН ТВ.
В правоохранительные органы обратился 51-летний гражданин, который сообщил о краже ювелирного изделия у его покойной матери. В ходе расследования выяснилось, что 55-летняя работница больницы, находясь вместе с умершей пациенткой в реанимационном отделении, сняла с неё дорогостоящий браслет и сдала его в ломбард.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже, предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Женщине предстоит возместить стоимость похищенного изделия в полном объёме — 185 тысяч рублей.
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