10 июня 2026, 08:14

Сотрудница больницы украла золотой браслет с тела умершей пациентки на Камчатке

Фото: iStock/blinow61

Сотрудница больницы украла золотой браслет с тела умершей пациентки в Петропавловске-Камчатском. Об этом проинформировали в полиции Камчатки, передает РЕН ТВ.