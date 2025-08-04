На сырный фестиваль в Истре съехались 300 фермеров и более 70 тыс. гостей

04 августа 2025, 19:46

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Свыше 70 тыс. гостей привлёк ежегодный гастрономический фестиваль фермерской продукции, который проходил 1-3 августа в деревне Дубровское в Истринской сыроварне Олега Сироты в Истре. Об этом рассказали в пресс-службах Министерства культуры и туризма и в Минсельхозпрода Московской области.







«Свою продукцию привезли на фестиваль 300 фермеров из более чем 50 регионов России. Московскую область представляли 75 фермерских хозяйств. Гостям предлагали сыры и молочную продукцию, мясные и рыбные деликатесы, продукты пчеловодства, хлебобулочные изделия, грибы и ягоды, напитки и многое другое», – говорится в сообщении.