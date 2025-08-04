Подмосковный павильон признали лучшим на масштабном фестивале «Таврида.Арт»

04 августа 2025, 17:57

оригинал Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

Павильон Московской области вновь признан лучшим на фестивале молодого искусства «Таврида.Арт». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.





Фестиваль завершился на побережье бухты Капсель. Московская область представила одну из самых насыщенных программ, превратив свой павильон в центр притяжения талантливой молодежи со всей России.

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО



Почётными гостями павильона стали первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, президент Абхазии Бадра Гунба, руководитель Ассоциации волонтерских центров «Добро.РФ» Артём Метелев. По итогам работы творческого пространства «Арт.ЭКСПО» подмосковный павильон отмечен в самой ценной номинации – «Творчество без границ».

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО



«Таврида.Арт» – не просто фестиваль, а важная часть большой работы по поддержке талантливой молодёжи Подмосковья. В этом году наша делегация снова показала себя ярко и многогранно – от серьёзных мастер-классов по тактической медицине до выступлений на сцене «Арт.ЭКСПО». Ребята создавали свои творческие проекты. Мы видим, как растёт уровень подготовки участников, как крепнет их уверенность в своих силах. Это тот результат, к которому мы стремимся, – когда молодые люди из Подмосковья могут реализовать себя на таких значимых площадках, получая бесценный опыт и вдохновение», – отметила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО



Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

