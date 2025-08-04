Подмосковный павильон признали лучшим на масштабном фестивале «Таврида.Арт»
Павильон Московской области вновь признан лучшим на фестивале молодого искусства «Таврида.Арт». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Фестиваль завершился на побережье бухты Капсель. Московская область представила одну из самых насыщенных программ, превратив свой павильон в центр притяжения талантливой молодежи со всей России.
Почётными гостями павильона стали первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, президент Абхазии Бадра Гунба, руководитель Ассоциации волонтерских центров «Добро.РФ» Артём Метелев. По итогам работы творческого пространства «Арт.ЭКСПО» подмосковный павильон отмечен в самой ценной номинации – «Творчество без границ».
«Таврида.Арт» – не просто фестиваль, а важная часть большой работы по поддержке талантливой молодёжи Подмосковья. В этом году наша делегация снова показала себя ярко и многогранно – от серьёзных мастер-классов по тактической медицине до выступлений на сцене «Арт.ЭКСПО». Ребята создавали свои творческие проекты. Мы видим, как растёт уровень подготовки участников, как крепнет их уверенность в своих силах. Это тот результат, к которому мы стремимся, – когда молодые люди из Подмосковья могут реализовать себя на таких значимых площадках, получая бесценный опыт и вдохновение», – отметила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Особенно запоминающимся стал День Воздушно-десантных войск, когда у павильона Московской области развернули масштабную тематическую выставку российского вооружения. Военных, пришедших на выставку, на площадке Подмосковья угощали мороженым и лимонадом, создавая атмосферу праздника и единения.
Участники делегации Московской области посещали лекции известных спикеров, осваивали новые техники в творческих мастерских, участвовали в дискуссиях, создавали театральные постановки.
В рамках концепта «Мерч.Универмаг» Московская область представила эксклюзивную коллекцию атрибутики флагманских проектов региона для молодёжи.
На все три дня фестиваля проходили занятия. Инструктор Учебного центра тактической медицины Артёма Катулина Игорь развернул полевую школу первой помощи. Каждый желающий мог не только получить теорию, но и отработать навыки на практике.
Сцена «Арт.ЭКСПО» собрала таланты со всей России, и делегация Подмосковья представила насыщенную часовую программу.