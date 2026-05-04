На складе полипропилена в Кашире потушили пожар площадью 7500 квадратных метров

04 мая 2026, 10:37

Работники Мособлпожспаса потушили крупный пожар в производственно-складском здании, расположенном на улице Строительной в Кашире. Вместе с ними в ликвидации возгорания участвовали сотрудники федеральной противопожарной службы, Управления пожарной службы Тульской области, ведомственной пожарной охраны и пожарного поезда.





Сообщение о ЧП поступило в единую службу экстренных вызовов «Система-112» ранним утром 3 мая от очевидца. На площади 200 квадратных метров горело трёхэтажное складское помещение, где хранился полипропилен. Наблюдалось сильное задымление, огонь быстро распространялся.

«Работники противопожарно-спасательной службы оперативно приступили к тушению. Была реальная угроза распространения огня на соседнее складское помещение. Ранг пожара повысили до второго, а затем и до третьего. Для координации действий пожарных подразделений был организован оперативный штаб. Для мониторинга обстановки с воздуха работники Мособлпожспаса использовали беспилотник. Благодаря грамотным и слаженным действиям пожарных удалось не допустить дальнейшего распространения огня», – рассказал начальник части Дмитрий Самсонов.