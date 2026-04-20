Жителей Подмосковья предупредили о введении особого противопожарного режима
В Московской области 20 апреля начал действовать особый противопожарный режим. С этого дня правила пожарной безопасности становятся жёстче, а штрафы для нарушителей увеличиваются, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
В период особого противопожарного режима строго запрещено жечь костры, траву и мусор вне специально оборудованных мест; оставлять источники огня без присмотра; сжигать строительные отходы, резину, глянцевую бумагу, пластик и химикаты.
«Нельзя также использовать открытый огонь на приусадебных участках с нарушениями правил безопасности. Дело в том, что токсичные вещества представляют опасность для окружающей среды и провоцируют риск возникновения пожара. Запрещается также проводить сварочные и другие пожароопасные работы без разрешения и соблюдения мер безопасности. Помимо этого, строго запрещены палы сухой травы – при сильном ветре пламя может перекинуться на жилые дома, хозяйственные постройки и лесные массивы», – перечислили в ведомстве.При этом штрафы за нарушения противопожарной безопасности существенно возросли. Для граждан они теперь составляют до 20 000 рублей, для должностных лиц – до 60 000ч, для юрлиц – до 800 000 рублей.
В Мособлпожспасе добавили, что при пожаре нужно немедленно звонить по номеру 112.