Жителей Подмосковья предупредили о введении особого противопожарного режима

20 апреля 2026, 10:24

В Московской области 20 апреля начал действовать особый противопожарный режим. С этого дня правила пожарной безопасности становятся жёстче, а штрафы для нарушителей увеличиваются, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.





В период особого противопожарного режима строго запрещено жечь костры, траву и мусор вне специально оборудованных мест; оставлять источники огня без присмотра; сжигать строительные отходы, резину, глянцевую бумагу, пластик и химикаты.

«Нельзя также использовать открытый огонь на приусадебных участках с нарушениями правил безопасности. Дело в том, что токсичные вещества представляют опасность для окружающей среды и провоцируют риск возникновения пожара. Запрещается также проводить сварочные и другие пожароопасные работы без разрешения и соблюдения мер безопасности. Помимо этого, строго запрещены палы сухой травы – при сильном ветре пламя может перекинуться на жилые дома, хозяйственные постройки и лесные массивы», – перечислили в ведомстве.