Мособлпожспас ликвидирует последствия снегопада и сильного ветра в Подмосковье

27 апреля 2026, 21:38

Работники Мособлпожспаса устраняют последствия стихии, которая обрушилась на Московскую область. Сильный ветер и снег привели к массовому падению деревьев, сообщили в пресс-службе ведомства.





С самого раннего утра в единую службу экстренных вызовов «Система-112» начали поступать сообщения из разных уголков региона о поваленных деревьях, блокирующих проезжую часть или повредивших автомобили.

«Мокрый снег налипает на ветки и провода, значительно увеличивая нагрузку. Деревья, особенно с ослабленной корневой системой, не выдерживают и рушатся под тяжестью осадков и порывами ветра. Так, в муниципальном округе Чехов за утро упало более 20 деревьев. На многочисленные сигналы граждан о подобных случаях оперативно реагируют работники противопожарно-спасательной службы», – рассказал первый замначальника госучреждения Анатолий Плевако.