Мособлпожспас ликвидирует последствия снегопада и сильного ветра в Подмосковье
Работники Мособлпожспаса устраняют последствия стихии, которая обрушилась на Московскую область. Сильный ветер и снег привели к массовому падению деревьев, сообщили в пресс-службе ведомства.
С самого раннего утра в единую службу экстренных вызовов «Система-112» начали поступать сообщения из разных уголков региона о поваленных деревьях, блокирующих проезжую часть или повредивших автомобили.
«Мокрый снег налипает на ветки и провода, значительно увеличивая нагрузку. Деревья, особенно с ослабленной корневой системой, не выдерживают и рушатся под тяжестью осадков и порывами ветра. Так, в муниципальном округе Чехов за утро упало более 20 деревьев. На многочисленные сигналы граждан о подобных случаях оперативно реагируют работники противопожарно-спасательной службы», – рассказал первый замначальника госучреждения Анатолий Плевако.
Специалисты Мособлпожспаса вместе с коммунальщиками распиливают и убирают стволы, освобождают транспортные средства, восстанавливают движение на дорогах.
Плевако добавил, что в условиях метели и гололедицы автомобилистам и пешеходам настоятельно советуют соблюдать меры предосторожности. А водителям по возможности и вовсе стоит воздержаться от поездок на личном транспорте.