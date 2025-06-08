На складе в Пушкино ликвидировали открытое горение
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в подмосковном Пушкино. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС России.
В ликвидации пожара были задействованы более 100 специалистов и 27 единиц техники. Огонь успел распространиться на площади в 21 тыс. квадратных метров, в здании частично обрушилась крыша.
По данным ведомства, при пожаре пострадали три человека.
Склад, на территории которого хранились бочки с легковоспламеняющимися горюче-смазочными материалами, газовые баллоны и поддоны, загорелся вечером в субботу, 7 июня.
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