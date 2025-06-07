В Подмосковье предупредили о повышенной пожарной опасности 7-9 июня
Комлесхоз: в лесничествах 7-9 июня прогнозируется II-V класс пожарной опасности
В ряде районов Подмосковья объявлен повышенный уровень пожарной опасности в связи с установившейся теплой и сухой погодой. Об этом информирует Комитет лесного хозяйства Московской области.
По данным ведомства, в пятницу, 6 июня, на территории гослесфонда Московской области произошло два пожара: в Горенском участковом лесничестве в 1 км от микрорайона Гагарина и в Озерском участковом лесничестве в 1 км от микрорайона ВНИИПО. Пожары были потушены в день выявления.
Сегодня, 7 июня, на большей части территории Московской области прогнозируется III класс пожарной опасности, в Талдомском лесничестве – II класс, в Бородинском, Волоколамском, Истринском, Клинском и Ногинском – IV класс, в Звенигородском и Наро-Фоминском – V класс.
8 и 9 июня ситуация изменится, однако в некоторых районах Подмосковья сохранится высокий риск возникновения лесных пожаров. В воскресенье, 8 июня, на большей части территории области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском, Клинском и Талдомском лесничествах – I класс пожарной опасности, в Звенигородском и Московском учебно-опытном – III класс, в Наро-Фоминском – V класс.
В понедельник, 9 июня, по-прежнему прогнозируется II класс пожарной опасности. I класс прогнозируется в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах.
Сегодня и в ближайшие дни температура воздуха составит плюс 22-29 градусов, ночью столбик термометра покажет плюс 13-16 градусов. В регионе ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди.
В Комлесхозе призвали в случае обнаружения возгорания в лесу незамедлительно сообщить по номерам 112 или 8-800-100-94-00.