В Подмосковье предупредили о повышенной пожарной опасности 7-9 июня

07 июня 2025, 12:22

Комлесхоз: в лесничествах 7-9 июня прогнозируется II-V класс пожарной опасности

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В ряде районов Подмосковья объявлен повышенный уровень пожарной опасности в связи с установившейся теплой и сухой погодой. Об этом информирует Комитет лесного хозяйства Московской области.







По данным ведомства, в пятницу, 6 июня, на территории гослесфонда Московской области произошло два пожара: в Горенском участковом лесничестве в 1 км от микрорайона Гагарина и в Озерском участковом лесничестве в 1 км от микрорайона ВНИИПО. Пожары были потушены в день выявления.





Сегодня, 7 июня, на большей части территории Московской области прогнозируется III класс пожарной опасности, в Талдомском лесничестве – II класс, в Бородинском, Волоколамском, Истринском, Клинском и Ногинском – IV класс, в Звенигородском и Наро-Фоминском – V класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура воздуха составит плюс 22-29 градусов, ночью столбик термометра покажет плюс 13-16 градусов. В регионе ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди.





В Комлесхозе призвали в случае обнаружения возгорания в лесу незамедлительно сообщить по номерам 112 или 8-800-100-94-00.



