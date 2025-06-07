Пропала связь с сотрудниками горящего в Подмосковье склада

07 июня 2025, 20:26

Семь работников горящего склада в Пушкино не выходят на связь

Фото: Istock/Mattias Bokinge

По предварительным данным, семеро человек, которые работали на складе в Пушкино не выходят на связь. Как сообщает МЧС Московской области возгорание произошло на складе с легковоспламеняющейся жидкостью.