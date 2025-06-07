Пропала связь с сотрудниками горящего в Подмосковье склада
По предварительным данным, семеро человек, которые работали на складе в Пушкино не выходят на связь. Как сообщает МЧС Московской области возгорание произошло на складе с легковоспламеняющейся жидкостью.
Предполагается, что пожар возник на территории компании Luxe Oil, где складируются смазочные материалы и автомобильные масла. Сотрудники МЧС прямо сейчас тушат мощный пожар, но огонь с горящей постройки уже распространился на складские комплексы, находящиеся поблизости. Слышны звуки взрывов.
Сейчас на территории продолжается эвакуация персонала из ближайших к горящему складу зданий. Однако коллеги не могут дозвониться до семи сотрудников смены, которые находились внутри помещения, когда начался пожар. Больше никто из них на связь не выходил.
По предварительным данным, огонь распространился на площади 8100 квадратных метров. В тушении задействовано более 50 специалистов экстренных служб.
Читайте также: