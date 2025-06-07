Мощный пожар происходит в Пушкино
Мощный пожар происходит в Пушкино, сообщается в соцсетях. По информации спасателей, внутри склада находятся бочки с горючим, деревянные поддоны и газовые баллоны.
В окрестностях виден черный дым, пламя быстро распространяется. На месте работают больше 50 сотрудников МЧС, дополнительные силы прибывают. Площадь пожара ежеминутно увеличивается, ее подсчитывают.
Перед этим в региональном главке МЧС по Нижегородской области сообщили о горении емкостей с битумом. Все произошло в деревне Опалиха в промзоне Кстово. Уточнялось, что розлив битума произошел на площади в сто квадратов. Расследование проводится под контролем региональной прокуратуры. Роспотребнадзор исследует атмосферный воздух. В соцсетях публиковались кадры с черным дымом.
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